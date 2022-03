Auto brandt uit op carpoolplaats Echteld

Jongen uit groep gooit in holst van de nacht voorwerp naar woning Dodewaard: ‘Stop met dit verstorend gedrag’

Een jongen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning bekogeld aan de Nassaulaan in Dodewaard. Op beelden is te zien dat hij een voorwerp naar het huis gooit. ‘De bewoners zijn al eerder het doelwit geweest van baldadigheid', schrijft wijkagent Gerrit Langerak op Instagram.

24 februari