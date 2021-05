Auto ramt zijgevel van Kesterense bakker; flinke schade en twee mensen naar het ziekenhuis

Heen en weer in coronatijd met pontje D’n Overkant tussen Dodewaard en Druten

10 mei DODEWAARD/ DRUTEN - De voet- en fietspontjes in het rivierengebied varen weer. De meeste sinds vorig weekeinde al, maar de loop kwam er zondag, dankzij het warme weer, pas goed in. Ook al is de capaciteit van de boten vanwege de coronapandemie fors teruggeschroefd.