Auto uitgebrand in Opheusden

Kopers uit Randstad hebben Rivieren­land ontdekt

16 januari GELDERMALSEN - Kapitaalkrachtige huizenkopers uit de Randstad hebben Rivierenland ontdekt. Mede daardoor is de vraag naar koophuizen er afgelopen jaar sterk gegroeid, terwijl het aanbod met 10 procent is afgenomen. Het resultaat: de koopprijs is met ruim 15 procent nog sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde van 11 procent. Een huis kostte zo in de regio gemiddeld 383.00 euro.