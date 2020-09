Automobilist (20) die in dorp bejaarde met rollator doodreed, sneed wel degelijk de bocht af

Plannen voor twee scholen onder één dak in Dodewaard: ‘Praktisch, om het maar zo te zeggen’

1 september DODEWAARD - De protestants-christelijke basisschool De Hien en de openbare De Bellefleur in Dodewaard zijn in gesprek over de haalbaarheid van een gezamenlijk gebouw elders in het dorp. Een positieve uitkomst kan de scholencarrousel in Dodewaard in gang zetten.