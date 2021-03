Bedreigde medewerkster tankstation langs A15 zet jonge overvaller (19) klem

Voetbalple­zier voor iedereen: ‘Ik heb zin om te dribbelen en een panna te maken bij Joris’

22 februari IJZENDOORN - Voetbalplezier voor iedereen, is het idee van Joris Drent en Bert Romein. Zij staan elke zaterdagochtend met ‘Kans voetbal’ op het trainingsveld in IJzendoorn. Met kinderen en jongeren voor wie de voetbalclub een brug te ver is.