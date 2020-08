Bejaarde vrouw maakt misstap en valt in sloot bij Opheusden, omstanders schieten te hulp

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur. De vrouw wilde van haar scootmobiel afstappen, maar door een misstap viel ze in het water. Omstanders schoten direct te hulp en visten de vrouw uit de sloot.



De vrouw is vervolgens behandeld in een ambulance en uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe is, is vooralsnog niet bekend.



Het hondje van de vrouw, die tijdens het incident bij haar was, is naar huis gebracht.