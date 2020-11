Beschonken automobiliste botst in het duister op wandelaars in Kesteren, één gewonde naar ziekenhuis

Ze is aangehouden en haar rijbewijs is ingenomen.



Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur op de Boveneindsestraat, even ten noordwesten van Kesteren. Ook een mobiel medisch team per traumahelikopter kwam ter plaatse voor hulpverlening.



De twee wandelaars liepen richting de Spoorstraat toen ze van achteren aangereden door een personenauto. In deze auto zaten twee vrouwen.



De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De man bleef ongedeerd, hoe ernstig de vrouw gewond is, heeft de politie niet gemeld.



De auto liep lichte schade op.