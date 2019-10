Bestelbus vliegt twee keer in brand op A15

Voorname­lijk zwarte pieten bij Sinter­klaas­in­toch­ten Rivieren­land

7:19 TIEL- Bij de meeste Sinterklaasintochten in gemeenten in Rivierenland zijn de pieten dit jaar zwart. Sommige van de organisatoren geven aan dat de kleur van de pieten wel een agendapunt was. Anderen spreken zich liever niet uit over het onderwerp.