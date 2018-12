Bestuurder dodelijke ongeluk A15 vrijgelaten, 69-jarige was niet onder invloed

Helikopter

De dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie is uren bezig geweest met onderzoek op de A15. Daarom was de weg een tijd lang afgesloten. ,,Het was een chaos op de weg. Vanuit de lucht konden we niets zien. Door het slechte zicht was de inzet van helikopter of een drone geen optie.’’