Bestuurster ramt tankstation bij A15 Kesteren

Olympiër Olga Commandeur brengt Kesteren in beweging

14 april KESTEREN Het Beweegpark aan de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren is zaterdag geopend met een clinic van Olga Commandeur. De 60-jarige oud-atlete stond tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 in de halve finale van 400 meter horden en werd in 2000 het boegbeeld van het tv-programma ‘Nederland in Beweging’ dat nu door Omroep MAX wordt uitgezonden.