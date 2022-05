Betuwse perenbomen krijgen nu alvast een slangetje

Zelfs in de waterrijke Betuwe hebben landbouwers steeds meer te kampen met droogte. Dus worden in een nieuwe perenboomgaard in Dodewaard nog voordat de boompjes geplant worden fertigatie- of druppelslangen aangebracht, waarmee water en meststoffen aangevoerd kunnen worden.

Corine Wiggelo plaatste woensdag duizenden clips voor de fertigatieslangen die de 3,2 hectare nieuwe perenboomgaard van water moet gaan voorzien. Voordat de 7600 perenbomen (van het populairste ras Conference) geplant worden, moet eerst de grond natgemaakt worden. Ook in de Betuwe is het inmiddels kurkdroog door het uitblijven van regen. Pools personeel zorgt ondertussen voor de bamboestokken, waar de jonge boompjes straks aan vastgebonden worden.

24 hectare fruit

Met de nieuwe perenboomgaard heeft de VOF Wiggelo straks 24 hectare fruit in Dodewaard en in Hemmen, naast zo’n honderd melkkoeien. Een deel van het fruit wordt verkocht via boerderijautomaten in een vijftal grote steden in de buurt. Wiggelo teelt naast peren ook appels en pruimen. In tegenstelling tot vroeger hebben peren de overhand gekregen boven de appels. Perenbomen kunnen soms wel vijftig jaar mee en dat is drie tot vier keer zo lang als appelbomen.

De nieuwe fruitboomgaard in Dodewaard is overigens een flinke opsteker voor mensen die het jammer vinden dat fruitboomgaarden in Neder-Betuwe op steeds meer plekken plaats lijken te maken voor laanboomakkers. Neder-Betuwe wil zowel fruit- als laanbomen.

Waterwinning

Nog deze maand besluit de provincie Gelderland of ze gebieden in Betuwe en Rivierenland aan willen wijzen als reservelocaties voor drinkwaterwinning. Dat zou beperkende consequenties hebben voor het watergebruik op akkers, weilanden en in boomgaarden. Het protest vanuit landbouworganisaties is enorm. Die mogelijke waterwinlocaties bevinden zich in de gemeenten West Betuwe, Buren maar ook Neder-Betuwe waartoe Dodewaard behoort.