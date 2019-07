Biblebelt-bewoners kijken naar zichzelf: ‘Ik hoop dat bezoekers zien dat wij niet wereldvreemd zijn’

Peren en appels overleven dankzij beregening gevaar van zonnebrand in Echteld

30 juli ECHTELD - Voor het eerst in zijn leven moest fruitteler Berend-Jan van Westreenen (57) uit Echteld zijn beregeningsinstallatie midden op de dag inzetten om zonnebrand bij zijn appels en peren te voorkomen. ,,Het gaat er deze dinsdag nog om spannen of dat weer nodig is, daarna lijken we dit achter de rug te hebben.’’ Ondanks de hitte verwacht hij een goede oogst.