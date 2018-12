Bij zeer grote brand in koelbedrijf Kesteren zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen

update / videoKESTEREN - Bij het koelbedrijf Van Soest Coldstores op industrieterrein aan de Meezendreef in Kesteren is een zeer grote brand uitgebroken. De rookwolken zijn tot in Wageningen te zien. De afrit van de A15 richting Kesteren is afgesloten, net zoals de N233.

Er is een NL-Alert verspreid vanaf het incident tot en met het Amsterdam-Rijnkanaal, met de waarschuwing om ramen en deuren te sluiten.

Plastic kratten

Hoe de brand is ontstaan en wat er precies in brand staat, is nog onduidelijk. De veiligheidsregio GZ meldt dat de brand waarschijnlijk begon in plastic kratten in de vriescellen. Hierna zijn de vlammen overgeslagen naar het hele gebouw. Er zijn hierbij, naast de rook, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Mogelijk heeft het isolatiemateriaal vlam gevat. Een verslaggever ter plaatse vertelt dat er in ieder geval grote brokken isolatiemateriaal met de rookwolken omhoog zijn gegaan en op verschillende plekken zijn neergekomen.

A15 en N233

De toegangswegen naar het industrieterrein zijn rond 15.00 uur afgesloten. Het verkeer op de A15 heeft rond 16.30 uur last van langzaam rijdend verkeer, mede omdat de afrit ter hoogte van Ochten is afgesloten. Ook de N233 is afgesloten voor verkeer.

De brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn opgeroepen om de brand te blussen. Op dit moment zijn er ongeveer 20 brandweerwagens aanwezig. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Het personeel, dat in veiligheid is gebracht, stond tussen 15.00 uur en 15.45 uur koffie te drinken. Hierna werden ze gevraagd om naar huis te gaan.

Er is veel publiek op de brand afgekomen, deze wordt door de politie op afstand gehouden. In eerste instantie leek het te gaan om een champignonbedrijf. Dit werd later ontkent door de woordvoerder van de brandweer.

Volledig scherm Brand op champignonkwekerij in Kesteren © Roland Heitink / Persbureau Heitink

Volledig scherm Grote rookwolken boven Kesteren © DG / Harold Schuil

Volledig scherm Brand in Kesteren © DG / Harold Schuil