Bitterballen eten kon niet meer, dus ging Harm voor de luxe noten: nu heeft hij zijn eigen winkel

De 26-jarige Harm Pouwer droomde al jong over een eigen bedrijf. Een zwaar auto-ongeluk in 2017, waarna hij lang moest revalideren, was ‘een stevige hobbel’. Toch belette dit Pouwer niet om zijn droom waar te maken. Eind 2021 ging bollys.nl de lucht in: een webshop in luxe noten in luxe verpakkingen. Niet veel later volgde ook de fysieke winkel Bolly’s: ,,In Opheusden, waar ik geboren en getogen ben.”