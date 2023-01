Blijven onze pontjes heen en weer gaan?

Als klein kind was ik al verzot op veerpontjes. En die magie is zeker niet afgenomen. Zo’n zestig jaar geleden keek ik mijn ogen uit vanuit de Kever van mijn vader, als we op reis gingen naar familie in Brabant. Dat was toen een wereldreis, met soms wel drie tochtjes over Rijn, Waal en Maas: het Opheusdenseveer, het machtige Ochtense veer en de pont naar Megen.