Boomkweker heeft te weinig ruimte en mag elders nieuw bouwen in Kesteren

Kassen en pottenvelden

Het bedrijf van Van Meerten werkt niet alleen al sinds 1985 vanaf de Oude Broekdijk aan de westzijde van Kesteren tussen spoorlijn en A15, maar heeft ook terreinen elders in gebruik. Alle vervoersstromen komen samen aan de Oude Broekdijk en daar is onvoldoende overdekte ruimte voorhanden. Dat heeft tot gevolg dat spullen vaak langer dan gewenst buiten opgeslagen moeten worden.

Van Meerten beschikt voor zijn handelskwekerij op verschillende locaties over zowel grond als kassen. Zoals een kas van 3000 vierkante meter in Ingen, een pottenveld van 0,6 hectare in Ochten en een pottenveld van 0,25 hectare in Opheusden.



Verder wordt er een perceel van 0,5 hectare volle grond in Achterberg gepacht voor de kweek van zogeheten laanbomen. Alle producten worden doorgaans naar Kesteren gebracht. Aan de Nieuwe Dijk is daar straks meer ruimte voor beschikbaar dan aan de Oude Broekdijk.