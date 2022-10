Boon’s Markt en nieuw dorpshuis moeten leven geven aan plein Ochten

met video Zoeken naar onbekende appels en peren uit overgroot­moe­ders­tijd is monniken­werk

Appels en peren uit overgrootmoederstijd, waar bijna geen of misschien zelfs helemaal geen boom meer van over is. Nu wordt de zoektocht ernaar geïntensiveerd, waarbij oude rassenliefhebbers Marcel Rutten en Auke Kleefstra hopen op hulp van telers en tuinliefhebbers.

17 oktober