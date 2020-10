Brand in meststal van kuikenfokbedrijf Kesteren, veel rook vrijgekomen

KESTEREN - In een meststal aan de Nieuwe Dijk in Kesteren is zaterdagmorgen brand uitgebroken. Er was daarbij veel rookontwikkeling uit het dak van de stal. De brand woedt bij kuikenfokbedrijf Het Anker B.V., waar mest in brand is gevlogen.