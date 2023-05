Brief voor elke 18-jarige in Neder-Betuwe: schrijf je meteen in voor een huis

LIVE Bevrij­dings­fes­ti­val | Goldband: ‘Neem geen voorbeeld aan ons’, alle dranksmok­kel­tech­nie­ken passeren de revue

Het is zover: het Bevrijdingsfestival in Wageningen is in volle gang. De Stad der Bevrijding staat bol van de activiteiten. De regen leek even een spelbreker te worden. Maar de meeste festivalgangers laten hun plezier door de regen niet vergallen. Ze stonden te dansen voor het podium waar Goldband aftrapte. Mis niets van het festival in ons liveblog.