Britse bedrijven hamsteren om Brexit: bomen vliegen de deur uit bij kwekers in Rivierengebied

Voorlopige visquota in afwachting brexit, vissers tevreden: ‘Dit geeft zekerheid’

17 december De ministers van visserij van de EU-landen hebben zijn het in Brussel eens geworden over de visquota voor de komende drie maanden. Normaliter sluiten ze een akkoord voor een heel jaar af, maar de periode is nu korter omdat nog onduidelijk is wat er met het Verenigd Koninkrijk valt af te spreken.