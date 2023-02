Burgemeester: ‘Er komt een AZC ergens in Rivierenland’

Ook Buren bereidt zich voor op extra opvang vluchtelin­gen

De gemeente Buren moet dit jaar ‘substantieel’ meer vluchtelingen opvangen dan vorig jaar. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat ook dat er ruimte is voor drie extra onderkomens op het chaletpark voor Oekraiënse vluchtelingen in Maurik.