Burgemeester Neder-Betuwe roept op: ‘Haal omgekeerde Nederlandse vlaggen weer weg’

Zweten tussen de piramides van zand van K3Delta: ‘Niet verkeerd op de hoogte te blijven van ontwikke­lin­gen hier’

Voor een beker glühwein hoefde je zaterdagmiddag niet aan te kloppen op de Lingemeren. Zoveel is wel duidelijk. Maar zelfs met water, limonade of ambachtelijk ijs als versnapering is het afzien op de open dag van K3Delta in Echteld.

19 juni