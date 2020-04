Busje met vaten uit vermoedelijk drugslab onderschept in Ochten

Dodewaard moet het op Koningsdag dit jaar zonder bogen doen

26 april DODEWAARD - In Dodewaard blijft het stil op Koningsdag. Dat was in het dorp al te merken omdat er geen bogen in het dorp staan. Iedere vijf jaar is dat in april en mei een van de hoogtepunten in Dodewaard. Talrijke buurtcomité zijn er vaak maanden mee in de weer. Vanwege de coronamaatregelen is de door duizenden mensen bezochte bogenroute geschrapt.