Buurt Opheusden ontsnapt aan vuurwerkramp: ‘Dan hadden we nu in een diepe krater met heel veel beschadigde huizen gestaan’

Vier jochies van een jaar of acht fietsen iets na half vijf over stoep. ,,Hier was het, ik zie nu niets meer”, zegt één van hen en ze rijden snel verder. In de betreffende woning is het donker. De 23-jarige bewoner van de tussenwoning is gearresteerd en zit nog vast. De buurvrouw is wel thuis. Ze wil kort reageren, ‘maar niet mijn naam in de krant’.