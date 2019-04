Buurtbewoners Kesteren zien niks in komst van chaletpark voor arbeidsmigranten

Van ener­gieslur­pers naar zuinige straatver­lich­ting in Ne­der-Betuwe

14:00 OPHEUSDEN - Beter voor het milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee. Neder-Betuwe gaat alle straatverlichting versneld overzetten naar ledlampen. De enige vraag is: hoe snel? Volgende maand mag de gemeenteraad kiezen of alle straatlantaarns in drie of in zeven jaar worden vervangen.