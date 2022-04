Café Het Centrum in Dodewaard mag coronaterras behouden

DODEWAARD - Café Het Centrum aan het Dorpsplein in Dodewaard mag het terras dat ingericht mocht worden tijdens de coronaperiode ook nu behouden. De exploitant wil dat graag en er zijn de voorbije jaren geen klachten over ingediend bij gemeente of politie.

Vanwege de 1,5 meter afstandsregel tijdens de coronamaatregelen is gebruik van een gedeelte van het Dorpsplein in Dodewaard als extra terras voor café Het Centrum tijdelijk gedoogd. De exploitant van dit café heeft nu een aanvraag ingediend om permanent gebruik te mogen maken van dit terras op gemeentegrond.

Het college stemt daar mee in, de exploitant betaalt jaarlijks bijna honderd euro aan huur voor de 36 vierkante meter. Dat is de gangbare prijs voor huur van reststrookjes grond, ook het café aan de Dalwagenseweg in Opheusden betaalt een vergelijkbare huursom voor een terras. Wel kunnen gemeente en exploitant de huurovereenkomst binnen een maand opzeggen en wordt het terras in de wintermaanden afgebroken.

Goede leefbaarheid

Aanleiding voor de gemeente Neder-Betuwe om in te stemmen met het verzoek is dat horeca onmisbaar is voor een goede leefbaarheid van de dorpen. Zij versterken de plaatselijke detailhandel en spelen een belangrijke rol voor recreatie en ontmoetingen in de gemeente. De coronamaatregelen hebben de horeca zwaar geraakt en dit kan de exploitant van Het Centrum een steuntje in de rug geven.

Volgens de exploitant is het terras op het Dorpsplein populair en laten klanten en passanten weten dat het plein daardoor wat meer gaat leven. Wie bezwaar heeft tegen het terras kan daar de komende weken nog bezwaar tegen aantekenen. Over het gebruik tijdens de coronaperiode is geen enkele klacht binnengekomen.

De exploitant moet wel ruimte laten voor de opbouw van de kermis als die op het Dorpsplein plaatsheeft. En voor het onderhoud van de bomen op het Dorpsplein.