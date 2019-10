Cayetano (4) uit Opheusden: ‘We moeten de mensen van de aardbeving helpen’

Moeder Ivana, van Molukse komaf, en vader Niels legden hun zoon uit wat er was gebeurd op de Molukken. ,,Hij wist helemaal niet wat een aardbeving was, dus vertelden we hem dat de aarde dan gaat trillen en dat huizen daardoor kapot gaan. Toen zei hij: ‘Maar dan moeten we die mensen toch helpen?’”

Dagelijks gebed op school

Cayetano zit op de Hervormde School in Opheusden en bij het dagelijkse gebed mogen kinderen onderwerpen aandragen om voor te bidden. ,,Daar is hij mee begonnen”, vertelt Ivana. ,,Alleen we kunnen wel aan ze denken en voor ze bidden, maar daardoor krijgen mensen geen eten of een tentzeil om onder te slapen.”

Het gezin vroeg ouders van school daarom lege flessen in te zamelen en startte een doneeractie via Facebook en Instagram. Het geld gaat naar stichting Ocean Mimic Moluccas.

Helpen met de eerste levensbehoeften

,,Een vrouw van Nederlandse komaf die op de Molukken woont, wist precies welke dorpen de hulp het hardst nodig hebben. Via de stichting helpt zij door eerste levensbehoeften aan te schaffen voor mensen die vluchtten naar de bergen. Ze hebben geen eten en moeten overleven in de buitenlucht, terwijl het veel regent. We wilden het geld dat we inzamelden na een week overmaken, maar het is zo hard nodig dat we dat al eerder hebben gedaan.”

Als het aan Cayetano ligt, gaat de actie dan ook nog even door. ,,Geef alsjeblieft geld, zodat we de mensen van de aardbeving kunnen helpen. Dan kunnen ze weer eten krijgen en een huis en speelgoed.”