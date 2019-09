Celstraf geëist voor valsheid in geschrifte bij aankoop vakantieparken in Ochten en Sinderen

SINDEREN - Het Openbaar Ministerie heeft maandag gevangenisstraffen van drie en anderhalf jaar geëist tegen een 50-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Soest. Het OM verdenkt ze van witwassen en valsheid in geschrifte bij de verkoop van vakantieparken in Ochten, Sinderen, Schijndel en Weert.

Tegen diverse bedrijven van het echtpaar zijn geldboetes van in totaal 220 duizend euro geëist. Ook heeft de officier van justitie geëist dat vier in beslag genomen recreatieparken en een bedrag van ruim zes ton verbeurd verklaard worden.

Meer lenen dankzij vervalste brieven

Volgens het OM heeft de 50-jarige man in 2014 vervalste brieven van twee banken gebruikt om meer geld te lenen dan was toegestaan. In de originele brieven stelden de banken de koopprijs van vier recreatieparken die de man wilde kopen vast op 3.295.000 euro. Doordat dit bedrag in zes miljoen euro gewijzigd werd, kon de verdachte veel meer geld lenen. Hierdoor hoefde hij geen eigen financiering in te brengen, zoals de financierder wel verlangde, en hield hij na aankoop van de parken in Schijndel, Weert, Ochten en Sinderen zelfs ruim zes ton over.

Witwassen door verkoop aan bv's

Het Openbaar Ministerie denkt dat de geldsom die gebruikt is voor de aankoop van de recreatieparken afkomstig is van een misdrijf, namelijk het plegen van valsheid in geschrifte. Door de aankoop van de parken en door de grond, opstalrechten en appartementsrechten vervolgens aan verschillende bv’s door te verkopen is er sprake van witwassen. Dat geldt ook voor de diverse aankopen die gedaan zijn met het bedrag van ruim zes ton dat over bleef na de aanschaf van de parken.

Zowel man als vrouw waren betrokken bij witwassen