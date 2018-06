Celstraf voor bezit 196 valse briefjes van vijftig euro

Een taart voor Sanne

20 juni De dag van Tanja Willemsen (44) uit Kesteren staat in het teken van haar dochter Sanne. ,,Vandaag hoort ze of ze geslaagd is. Sanne studeert werktuigbouwkunde. Ze is 20 en een stoer meisje. Rooimachines maakt ze bij Van Dijk in Echteld. Als ze thuiskomt zitten de zwarte randen onder haar nagels. Wat dat betreft lijkt ze niet op mij.’’