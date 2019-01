Celstraffen geëist tegen eigenaren vleesbedrijven voor sjoemelen met paardenvlees

Tegen de 52-jarige eigenaar van slachthuis Van Hattem in Dodewaard is een boete van 150.000 euro en drie jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Een 54-jarige eigenaar van MeatMasters in Elst, wonend in Doesburg, hoorde een boete van 75.000 euro en 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen zich eisen. Het OM wil dat de 49-jarige eigenaar van een koelhuis in Olst 75.000 euro boete betaalt en een celstraf krijgt van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.



Volgens de officier van justitie hebben alle verdachten in de paardenvleeszaak bewust de benodigde papieren vervalst om te verhullen dat partijen rundvlees in 2012 en 2013 zijn vermengd met paardenvlees. Daarmee zijn de verdachten schuldig aan valsheid in geschrifte. Daarnaast was door de valse papieren en ondeugdelijke boekhouding het vlees niet meer traceerbaar. Ook dat is strafbaar.



De vleeshandelaar en de koelhuiseigenaar verklaarden eerder niet geweten te hebben dat er paarden werden geslacht bij Van Hattem en dat er alleen rundvlees vandaan kwam. Volgens de eigenaar van Van Hattem wist de vleeshandelaar wel degelijk dat er tussen de partijen vlees stukken pony konden zitten.