Chalet brandt uit op camping in Kesteren

blog Avondvier­daag­se: pedago­gisch onverant­woord!

26 mei Het seizoen is aangebroken. Het seizoen van de nutteloze blaren en vage liedjes. Afgelopen week waren honderden kinderen uit Tiel het slachtoffer, maar ook in Haaften en Lienden is het een aantal overkomen, en er zullen er nog vele volgen, vrees ik.