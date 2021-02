Chauffeur (44) veroorzaakt ernstig ongeluk na nachtdienst: ‘Ik moet even zijn weggevallen’

update | video 57-jarige man uit Vught komt om bij botsing tussen vrachtwa­gen en bestelauto op A15

12 februari GELDERMALSEN - Bij een ongeval met een vrachtwagen en een bestelauto op de A15 ter hoogte van Vuren is een 57-jarige man uit Vught om het leven gekomen. Door dat ongeluk is de snelweg afgesloten. Er is een omleiding ingesteld om verkeer richting Rotterdam via Den Bosch en Waalwijk te leiden.