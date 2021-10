Coronacijfers lopen weer op, ook in gemeenten waar bijna iedereen gevaccineerd is: Hoe zit dat?

Het gaat weliswaar nog steeds om relatief lage getallen, maar bij de meeste gemeenten is er wel sprake van grote stijgingen vergeleken met een week geleden. In Neder-Betuwe waren er vorige week nog net geen 100 besmettingen, nu zijn dat er al ruim 130.



Dat in die gemeente de vaccinatiegraad laag is (60 procent, tegen landelijk 80), zegt niet zo veel. Want in Urk zijn veel minder mensen dan gemiddeld in het land besmet, terwijl daar de vaccinatiegraad het allerlaagst is. In Staphorst, ook een lage vaccinatiegraad, zijn daarentegen de meeste besmettingen.



In Sint Anthonis is meer dan 90 procent van de mensen volledig gevaccineerd en is het aantal besmettingen in een week tijd toch ook verdrievoudigd en relatief hoog.