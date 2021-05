CORONAKAART | Virus hard op retour in regio, Neder Betuwe grootste zorgenkindje

Opvallend: veel andere patiënten op ic

Verschillende gemeenten blijven zorgenkindje

Hoewel de cijfers duidelijk de goede kant op gaan, geldt dat niet voor alle gemeenten. Neder Betuwe (vandaag werden opnieuw 28 besmettingen gemeld) is de negatieve uitschieter op de coronakaart. Afgezet tegen het aantal inwoners kwamen er daar in de afgelopen week de meeste besmettingen bij. Ook in Winterswijk en Sint Anthonis dalen de cijfers maar amper.

Mook en Middelaar naar één na laagste risiconiveau

Echt goed gaat het in Mook en Middelaar. Het is de enige gemeente in de regio die onder de noemer ‘zorgelijk’ valt, omdat er nog amper besmettingen zijn gemeld in de afgelopen week. In alle andere gemeenten in de regio gelden de risiconiveaus ernstig en zeer ernstig, omdat het aantal besmettingen nog altijd een stuk hoger is dan gewenst.