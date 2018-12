Dag na zeer grote brand in Kesteren: Nog kleine vuurhaarden in afgebrande vrieshal

update / video Zeer grote brand in Kesteren onder controle, verkeers­pro­ble­men in de loop van de nacht voorbij

0:10 KESTEREN - Bij het koelbedrijf Van Soest Coldstores op industrieterrein aan de Meezendreef in Kesteren woedde vrijdag een zeer grote brand. Even voor 21.30 uur was die pas onder controle. De rookwolken waren tot in Wageningen te zien. De afrit van de A15 richting Kesteren is afgesloten, net zoals de N233. In de loop van de nacht worden de wegafsluitingen opgeheven.