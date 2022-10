De Krimbrug en Nederland: hoe zat het ook alweer?

De Russische Krimbrug is zaterdagochtend zwaar beschadigd door een grote brand. Het is een brug met een Nederlandse tintje. In strijd met Europese sanctiemaatregelen leverden bedrijven uit onder andere Dodewaard, Milsbeek, Sliedrecht en Hengelo machines voor de brug, zo bleek eerder uit onderzoek van De Gelderlander .

De brug is de levensader tussen de Krim, het door Rusland in 2014 geannexeerde schiereiland ten zuiden van Oekraïne, en het Russische vasteland. De Russische president Poetin opende het prestigeproject in 2018.

September 2017 onthulde De Gelderlander de betrokkenheid van twee Gelderse bedrijven bij de bouw. Een bedrijf uit Dodewaard gaf toe een zogenoemde heihamer te hebben geleverd, in samenwerking met een bedrijf uit Milsbeek. Een extra krachtig exemplaar waarmee heipalen in de harde zeebodem konden worden geslagen.

Vliegramp MH-17

De toenmalige minister van Buitenlandse Handel Ploumen reageerde bezorgd en kondigde een onderzoek aan. De kwestie was extra pijnlijk omdat in 2014 de vliegramp in Oost-Oekraïne met de MH-17 had plaatsgevonden. Daarbij kwamen 193 Nederlandse passagiers om het leven, zeer waarschijnlijk door toedoen van pro-Russische rebellen.

Later bleek uit verder onderzoek van De Gelderlander ook de betrokkenheid van andere Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug, onder meer uit Sliedrecht, Beilen en Hengelo. In het laatste geval ging het om het leveren van hydraulische vijzels, waarmee brugdelen omhoog getakeld konden worden.

Zeven vooronderzoeken afgerond

Het Openbaar Ministerie is in 2018 met een vooronderzoek begonnen. Daarbij gaat het om de betrokkenheid van negen Nederlandse bedrijven. Dat onderzoek loopt voor zover bekend nog steeds. In maart dit jaar waren de vooronderzoeken van zeven bedrijven afgerond, twee liepen er nog. Of het OM tot vervolging overgaat of zaken seponeert, was toen nog niet bekend.