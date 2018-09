De Roelvinkjes zijn lang niet de enigen die de Kinderen van de Voedselbank steunen

Twijfels rond breedband Rivieren­land

6:49 TIEL - Het is het kroonjuweel van de Regio Rivierenland, en er is jaren aan gewerkt. Nu rijzen er bij een aantal gemeenten vragen over de risico's van aanleg van breedband door de overheid en over de gemeenschappelijke regeling die daarvoor nodig is. In Buren is het onderwerp daarom van de agenda gehaald.