De spectaculaire ontsnapping en gewelddadige dood van tbs’er Dennie M.: wat gebeurde er allemaal?

Ademnood in Opheusden: consulta­tie­bu­reau dicht om ‘te weinig verse lucht’

7:03 OPHEUSDEN - Het consultatiebureau in Opheusden blijft naar schatting een maand lang dicht door een tekort aan verse lucht. Nadat medewerkers aan de bel trokken over een ‘niet prettig’ binnenklimaat, bleek uit metingen dat het CO2-gehalte niet in orde was.