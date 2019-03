De studentenvereniging is populair: ‘Echt niet alleen maar bier zuipen en feesten’

In de rij voor de milieu­straat? Avri onderzoekt of het té druk wordt

4 maart TIEL - Avri gaat onderzoeken of de vier milieustraten van de afvalinzamelaar uit hun jasje groeien. Op zaterdag is het in Tiel niet ongebruikelijk om met je afval achteraan te sluiten in een lange rij auto's die voor een flinke vertraging zorgt. En de drukte neemt toe.