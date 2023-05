De wachtende vrouw ontroert al tien jaar

‘Pim Fortuyn was geen held’: Bart (21) krijgt doodsbe­drei­gin­gen na tweet

‘Say it with me: Pim Fortuyn was geen held’. Met dat Twitterbericht haalde Bart Hiddema (21) afgelopen zaterdag - de sterfdag van Pim Fortuyn - zich een boel boze reacties op de hals. Inmiddels zijn er al bijna 900 binnen, waaronder bedreigingen.