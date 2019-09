Deel van buit vijf winkeldieven in Opheusden gaat naar Voedselbank

Jubilerend festival prijst weergoden

30 augustus DODEWAARD/ANDELST - Hoewel het doorgaans in deze tijd nazomert, was het ze de afgelopen twintig jaar zelden gegund: twee mooie, (vrijwel) droge festivaldagen. Dus prijzen de organisatoren van het kleinschalige festival BetuwePodium dit weekend de weergoden, omdat ze eindelijk eens een keertje niet zullen verregenen of wegwaaien.