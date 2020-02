Deze mannen gaan per amfibievoertuig naar hun werk aan de Waal bij Echteld

Uitkijken voor het prikkel­draad: kitesurfen bij de Willemspol­der

11:47 ECHTELD - Eén keer per jaar kan wat zondag kon, schat Erwin van Dijk (42) in. Zo kitesurfen zoals hij en zijn broer Wilco (38), beiden Tielenaren, deden in de uiterwaarden van de Willemspolder.