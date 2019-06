Dikke cheque Metallica voor Kinderen van de Voedselbank uit Dodewaard

Woldberg, die niet alleen in de zaal maar ook backstage de band meemaakte, vond het ‘een feestje’. ,,Zowel het concert als het ontmoeten van de band. En natuurlijk de cheque.’’



De Dodewaardse organisatie zet zich al jaren landelijk in voor kinderen uit arme gezinnen. Zij krijgen kledingpakketten en een verjaardagspakket met materiaal, zodat de kinderen ook een feestje kunnen vieren.



Inmiddels werken diverse gemeenten door het hele land samen met Kinderen van de Voedselbank en de daaraan gelieerde stichting Stop Kinderarmoede.



De hardrockband kiest in elk land waar hij optreedt een doel uit waar een deel van de opbrengst van de kaartjes naartoe gaat, door middel van de foundation All within my hands.