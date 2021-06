Dode en drie gewonden nadat tuktuk van dijk afraakt in Kesteren: ‘Dit wil je niet meemaken, verschrikkelijk’

Schade beperkt na ‘waterbal­let’ in Babypark Kesteren

25 mei KESTEREN - Twee dagen na ‘het waterballet’ in de opslagruimte was dinsdagmiddag alles weer ‘zo ongeveer normaal’ in Babypark Kesteren. ,,De schade valt heel erg mee, al was het schrikken toen zondag het automatische blussysteem in werking trad”, vertelt Arie Timmer van het Babypark.