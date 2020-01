Dodewaardse Noa Jansen heeft geen last van de ‘vloek van Anouk’

Het wordt druk bij Moluks benefiet­con­cert in Opheusden

10 januari OPHEUSDEN - Er zijn zaterdagmiddag nog maar honderd toegangskaarten te koop bij het Molukse benefietconcert in sporthal de Biezenwei in Opheusden. Veel is al in de voorverkoop of aan de deur verkocht. Het is dus op voorhand al een succes.