‘Dorpsdokters’ in Dodewaard stoppen na 40 en 22 jaar met praktijk: ‘Misschien gaat deze dokter wel appels plukken’

Aloys Giesen (69) groeide op als negende van tien kinderen op een boerderij in de Achterhoek. Ingrid Giesen-Corten (65) werd geboren in Maastricht, in een gezin dat vooral actief was in het onderwijs. Ze ontmoetten elkaar in het studentenleven in Nijmegen.



Aloys was 17 toen het lot besloot dat hij geneeskunde ging studeren. ,,Dat vind ik wel een grappig verhaal”, vertelt echtgenote Ingrid. ,,Hij wilde diergeneeskunde studeren, maar omdat hij te laat was voor de inschrijving is hij maar mensengeneeskunde gaan doen.”