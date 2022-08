Drenkeling in Waal bij Dodewaard gevonden na grote zoekactie: 44-jarige man uit Duitsland overleden

Update | Met videoDODEWAARD - In de Waal is vrijdagmiddag ter hoogte van de Waalbandijk in Dodewaard een man te water geraakt. Vrijdagavond rond 22.00 uur werd het levenloze lichaam van de 44-jarige Duitser gevonden, meldt de politie zaterdag.

Onder meer de brandweer, politie en Rijkswaterstaat waren op en aan het water aanwezig. Een team van duikers zocht in het water en ook een politiehelikopter was ingezet bij de zoektocht. Een ambulance en een traumahelikopter stonden paraat aan wal. De zoekactie was groots opgezet, omdat er een melding was gedaan dat de man niet meer boven water was gekomen tijdens het zwemmen.

Nu blijkt dat de man zo’n 600 meter is meegenomen door de stroming van de rivier. Omdat aannemelijk was dat de Duitser afgedreven was, werd ook in de buurt van Tiel gezocht ter hoogte van de Waalkade.

Aan het eind van de middag had de politie aanvankelijk de grote zoekactie afgeschaald. Ze bleven nog met enkele eenheden actief uitkijken naar de drenkeling. ,,We hopen dat we de persoon zo snel mogelijk vinden’’, liet een woordvoerder toen nog weten.

Bij Tiel wordt verder gezocht naar de vermiste man die bij Dodewaard kopje onder ging.

Hulpdiensten zoeken naar een persoon die te water is geraakt in de Waal bij Dodewaard.