Drie gewonden bij ongeval in Opheusden

De bestuurder botste rond 23.50 uur met een auto in een flauwe bocht tegen een boom langs de Dodewaardsestraat, in de eerste bocht net over het viaduct van de A15.



Bij het ongeval raakten twee vrouwen en een man gewond. Zij zijn met verschillende ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder was mogelijk onder invloed.



De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept.