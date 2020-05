Dronken, geen rijbewijs, geen apk, niet verzekerd: man moet auto inleveren

Drie oudere woonbuur­ten in Ne­der-Betuwe krijgen een make-over

25 mei OPHEUSDEN - De woonomgeving in drie oudere woonbuurten in de gemeente Neder-Betuwe wordt in de komende anderhalf jaar opgeknapt. Het gaat om de Vogelbuurt in Opheusden, de Bomenbuurt in Ochten en de Oranjebuurt in Dodewaard.