Dronken Pool die vriendin en haar broer bedreigde met mes krijgt werkstraf

Politie pakt jongen (17) op voor woningin­braak in Ochten

15:31 OCHTEN - Een 17-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagmiddag opgepakt aan de Plataanstraat in Ochten. De jongen wordt verdacht van een inbraak in een woning aan de Liniestraat, verderop in het dorp.